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Kırşehir gündem haberleri... Kırşehir Ticaret Borsasında Başkan Yavuz göreve yeniden seçildi

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Kırşehir gündem haberleri... Kırşehir Ticaret Borsasında Başkan Yavuz göreve yeniden seçildi

Kırşehir haberleri: Kırşehir Ticaret Borsası (KTB) Başkanlığına Neşet Yavuz yeniden seçildi.

Kırşehir Ticaret Borsası (KTB) Başkanlığına Neşet Yavuz yeniden seçildi.

KTB konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Neşet Yavuz ile Kırşehir Pastacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Hasan Ünlü yarıştı.

Yapılan seçimde kullanılan 368 oyun 222'sini alan Yavuz, yeniden başkanlığa seçildi. Ünlü ise 143 oy alırken, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından KTB Başkanı Neşet Yavuz, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Neşet Yavuz Kırşehir Güncel Haberler

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