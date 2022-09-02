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Kırşehir gündem haberleri: Kırşehir'de yaralı bulunan köpek tedavisinin ardından sahiplendirildi

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Kırşehir gündem haberleri: Kırşehir'de yaralı bulunan köpek tedavisinin ardından sahiplendirildi

Kırşehir haberleri... Kırşehir'de, köyde yaralı bulunan köpek, tedavisi tamamlandıktan sonra sahiplendirildi.

Kırşehir'de, köyde yaralı bulunan köpek, tedavisi tamamlandıktan sonra sahiplendirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Çuğun köyünde ayağından yaralı bir köpek bulan Necla Karaca, hayvanı Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Burada tedavi altına alınan köpek, cerrahi işlem için Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

Sağ arka ayağı kalçadan kesilerek hayatta kalması sağlanan köpek, tedavisinin ardından tekrar merkeze getirildi.

Tedavi süreci tamamlanan köpek, Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce Seyfi Aydoğmuş'a sahiplendirildi.

Kaynak: AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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