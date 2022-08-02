Kırşehir gündem haberleri: Kırşehir'de yaralı ak leylek tedaviye alındı Gelen Kırşehir haberlerine göre Kırşehir'de, yaralı bulunan ak leylek tedavi altına alındı. Kırşehir'de, yaralı bulunan ak leylek tedavi altına alındı. Merkeze bağlı Çuğun köyünde gölet yakınında yaralı halde ak leylek bulan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi. Kurum ekibi tarafından teslim alınan ak leylek, tedavi edilmek üzere Şube Müdürlüğündeki ilk müdahalenin ardından Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Ak leyleğin buradaki tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlamasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. Güncel AA / Abdullah Yıldız Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Güncel Haberler

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