Kırşehir gündem haberleri: Kırşehir'de 1336 kişiye uygulamalı trafik eğitimi verildi Güncel Haberler Kırşehir haberler... Kırşehir'de, 1336 kişiye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildiği bildirildi. Kırşehir'de, 1336 kişiye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildiği bildirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca planlanan Emniyet Kemeri ve Simülasyon Aracı ile Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın Kırşehir'e geldiği belirtildi. Merkez Cacabey Meydanı ve Kaman ilçesinde öğrencilere ve vatandaşlara yönelik çalışma yapıldığı belirtilen açıklamada, jandarma trafik timlerince 914'ü öğrenci 1336 kişiye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildiği kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Yıldız Jandarma Kırşehir Güncel Haberler

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