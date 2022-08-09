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Kırşehir gündem haberleri: AHİKA Kırşehir'de profesyonel fotoğrafçılık eğitimi verecek

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Kırşehir gündem haberleri: AHİKA Kırşehir'de profesyonel fotoğrafçılık eğitimi verecek

Kırşehir haber: Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), Kırşehir'de genç istihdamı teşvik etmek amacıyla profesyonel fotoğrafçılık eğitimi verecek.

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), Kırşehir'de genç istihdamı teşvik etmek amacıyla profesyonel fotoğrafçılık eğitimi verecek.

AHİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kalkınma Ajansları 2022-2023 Genç İstihdamı Teması" kapsamında Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de 19 Ağustos-2 Eylül 2022 tarihleri arasında profesyonel fotoğrafçılık eğitimi düzenleneceği belirtildi.

Kırşehir'deki eğitimin 22-24 Ağustos'ta Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, son başvuru tarihi 15 Ağustos olan eğitimin yüz yüze teorik ve uygulamalı yapılacağı aktarıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir Aksaray Niğde Güncel Haberler

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