Kırşehir gündem haberi: Kırşehir'de "Şehide Vefa Şühedaya Dua" programı düzenlenecek Güncel Haberler Kırşehir haberleri: Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Şehide Vefa Şühedaya Dua" programı gerçekleştirecek. Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, "Şehide Vefa Şühedaya Dua" programı gerçekleştirecek. Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Proje çerçevesinde şehit ailelerini bir araya getirerek kaynaştırmayı ve toplumda milli bilinci açık tutmayı hedeflediklerini belirten Kılıçaslan, 28 Eylül'de "Şehide Vefa Şühedaya Dua" programı planladıklarını aktardı. Kılıçaslan, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirecekleri programda Kırşehir halkını da görmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Yıldız İçişleri Bakanlığı Kırşehir Güncel Haberler

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