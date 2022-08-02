Kırşehir gündem haberi | Kırşehir'de iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi - Haberler

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Kırşehir gündem haberi | Kırşehir'de iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kırşehir gündem haberi | Kırşehir'de iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kırşehir haberler... Kırşehir'de, devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

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Kırşehir'de, devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tepesidelik köyünde mandıra yapımı sırasında kullanılan vinç, işçi Emre Bahri Orman'ın (35) üzerine devrildi.

İş makinesinin altında kalan Orman, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Orman, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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