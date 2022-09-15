Kırşehir gündem haberi | Kırşehir'de Ahi esnafı futbol turnuvasında ter döktü

Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Esnaf Futbol Turnuvası düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ahi Stadı'nda düzenlenen turnuvanın final karşılaşmasında esnaf temsilcilerinden oluşan Ahi Spor takımı, Evran Spor'u normal süresi 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışlarıyla yenerek şampiyon oldu.

Birinci ve ikinci takımın madalya ve kupalarını Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk takdim etti.

Vali Buhara, final oynayan takımları tebrik ederek, "Bu organizasyonun esnafımız arasındaki birlik ve beraberliğin pekişmesine önemli katkı sağladığına inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha Ahilik Haftasını kutluyorum." ifadelerini kullandı.