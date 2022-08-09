Kırşehir gündem haberi... Kırşehir Belediyesinde bir ayda 167 çiftin nikahı kıyıldı Kırşehir gündem haberi | Kırşehir Belediyesinde temmuz ayında 167 çiftin nikahının kıyıldığı bildirildi. Kırşehir Belediyesinde temmuz ayında 167 çiftin nikahının kıyıldığı bildirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Nikah Memurluğunun yürüttüğü işlemlerle ilgili bilgi verildi. Nikah Memurluğundan 167 çiftin randevu alarak nikah masasına oturduğu belirtilen açıklamada, 10 çiftin nikahının Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu tarafından kıyıldığı ifade edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekicioğlu, ilk birlikteliğin aileden başladığını vurgulayarak, toplumun en önemli değerlerinden birinin aile olduğunu aktardı. ???????Çiftlere ömür boyu mutluluk dileyen Ekicioğlu, "Toplumumuzda aile kavramı çok önemli bir yere sahiptir. Bu yapımızla da birçok Avrupa ülkesinden ayrılırız. Sevginin ve saygının çocuklarımıza aşılandığı en önemli toplumsal kurum ailedir." ifadelerini kullandı. Güncel AA / Abdullah Yıldız Selahattin Ekicioğlu Kırşehir Güncel Haberler

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