Kırşehir gündem haberi | Kaman'da öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti
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Kırşehir haberleri: Kaman 60. Yıl Şehit Hüsnü Önkal İlkokulu öğrencileri, hayvan barınağını ziyaret etti.
Kaman 60. Yıl Şehit Hüsnü Önkal İlkokulu öğrencileri, hayvan barınağını ziyaret etti.
Öğrenciler, öğretmenleriyle gerçekleştirdikleri ziyarette, Kaman Belediyesi Çetin Ay Can Dostlar Hayvan Barınağı'nda kalan kedi ve köpeklerle ilgilendi.
Barınak görevlisi veteriner Mustafa Kaplan, öğrencilere hayvan sağlığı ve beslenmesi konularında bilgi vererek hayvan haklarından bahsetti.
Öğrenciler, barınaktaki hayvanlarla fotoğraf da çektirdi.
Kaynak: AA / Güncel