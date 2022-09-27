Kırşehir gündem haberi... Ankara'dan 3 bin kadın Kırşehir'i ziyaret edecek

Kırşehir yerel gündem haberine göre Ankara'da yaşayan 3 bin kadının bir ay içerisinde Kırşehir'in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edeceği bildirildi.

Ankara'da yaşayan 3 bin kadının bir ay içerisinde Kırşehir'in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret edeceği bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, yaptığı yazılı açıklamada, Akyurt Belediyesinin kültür organizasyonu kapsamında Kırşehir'e kadınlar için gezi programları düzenlendiğini belirtti.

Gezilerin yaklaşık bir ay süreceğini ifade eden Çalışır, ilk gün ziyaretine iki otobüsle 100 kadının geldiğini aktardı.

Kadınların, Kırşehir'in tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret ettiğini vurgulayan Çalışır, şunları kaydetti:

"Akyurt Belediyesinin sağladığı imkanlarla bir ay boyunca her gün 100 olmak üzere 3 bin kadın ilimize gelecek. Günübirlik yapılacak gezide hanımlara İl Müdürlüğümüzden görevlendirdiğimiz rehber eşliğinde, Kent Park, Ahi Evran Külliyesi, Cacabey Medresesi, Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi ve Hamidiye Camii gezdiriliyor. Hanımlar bu kültür gezisiyle daha önce görme fırsatı bulamadıkları yerleri gezerek tarihi ve kültürel miraslarımızı yakından tanıma fırsatı buluyor."