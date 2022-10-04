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Kırşehir haberleri | AK Parti Kırşehir Teşkilatında 'imaj ve ikna dili' eğitimi verildi

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Kırşehir haberleri | AK Parti Kırşehir Teşkilatında 'imaj ve ikna dili' eğitimi verildi

Kırşehir haberleri: KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Teşkilatı tarafından parti üyelerine imaj ve ikna dili eğitimi verildi.

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Teşkilatı tarafından parti üyelerine imaj ve ikna dili eğitimi verildi.

Sadettin İlker Cömert ve Mehmet Armağan Kasap tarafından İl Başkanlığı yöneticilerine ve parti teşkilatına imaj ve ikna dili konulu sunum yapıldı. AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında gerçekleştirilen sunumda konuşan İl Başkanı Seher Ünsal, güçlü Türkiye yolunda yeniliğe ve gelişime açık teşkilat ile "hedef 2023" parolasıyla yola devam ettiklerini ve çalışmalarını bu vizyonla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.,

Ünsal, "AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en önemli özelliği daima diri daima yenilikçi bir teşkilat yapısına sahip olmasıdır. Yaptığımız eğitimler ile teşkilat üyelerimizin çok ciddi bir motivasyon kazandığını görüyoruz."dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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