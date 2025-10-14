Kırşehir Esnafına Fiyat Etiketi Uyarısı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, kentteki esnaflara "fiyat etiketleri ve fiyat listeleri" konusunda uyarıda bulundu.

Öztürk, yazılı açıklamasında, fiyat etiketleri ve fiyat listelerine ilişkin yürürlüğe giren yeniliklerle ilgili esnafın duyarlı davranmasını istedi.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle uygulamalarda önemli yeniliklerin yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Öztürk, tüketicinin korunmasının yanında, esnafın da fiyat listelerini açıklarken daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

İşletmelerin fiyat listelerini iş yerinin girişinde, masa üstlerinde ve kolay okunabilir konumda bulundurmakla yükümlü olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasalarda fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla 'fiyat etiketi yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenlemelerle lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler, fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Ticaret Bakanlığına iletmekle yükümlü olacak. Bakanlık, bu verileri kamu kurumlarıyla paylaşabilecek ve kamuoyunun şeffaf biçimde erişimine açacak. Esnaflarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti ve ilgiyi göstermesini bekliyoruz."