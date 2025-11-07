Kırşehir emniyeti şehitler adına 500 fidan dikti

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şehitler için 500 fidanı toprakla buluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğünün "Şehitlerimiz için her bir fidan, geleceğimiz için bin nefes" projesi kapsamında, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü ve emniyet teşkilatının üyeleri bir araya geldi.

Şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ve daire amirlerinin de katıldığı etkinlikte, katılımcılar fidanları dikti.

Görücü, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir vatan bırakmak amacıyla, proje kapsamında 500 fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, dikilen her bir fidanın ülkenin geleceğine nefes olmasını temenni.