Kırşehir Emniyeti Düğünlerde Güvenlik İçin Uyarı Yayımladı

Kırşehir Emniyeti Düğünlerde Güvenlik İçin Uyarı Yayımladı
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, düğünlerde havaya ateş açılmaması ve havai fişek kullanımına yönelik bir kampanya başlattı. Ekipler, afiş ve broşürlerle halka uyarılarda bulunarak, güvenli kutlamaların önemini vurguladı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde havaya ateş açılmaması ve havai fişek atılmaması konularında afişli uyarıda bulundu.

Ekipler, düğün, nişan, asker uğurlamaları ve çeşitli kutlamalara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda havaya rastgele ateş edilmemesi, havai fişek ile çevreye zarar verilmemesi ve bunların izinsiz kullanımının engellenmesi için broşür ve afiş dağıtılarak uyarıda bulunuldu.

Ekipler, bu gibi olaylarda hızlıca müdahale ederek, bu kişiler hakkında adli ve idari işlemleri gecikmeksizin yapacak.

Uygulamanın düğünlerin daha huzurlu geçmesi ve yaşanabilecek üzücü olayların önlenmesi için başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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