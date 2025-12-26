Haberler

Kırşehir'e yeni stadyumun yapımı için sözleşme imzalandı

Kırşehir'e inşa edilecek yeni stadyumun yapım sözleşmesi imzalandı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, yazılı açıklamasında, kente yapılacak yeni stadyum protokolünün, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'in de katılımıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda Ankara'da imzalandığını belirtti.

Stadyumun şehre hayırlı olmasını dileyen Erkan, modern mimari anlayışla tasarlanan, geniş seyirci kapasitesine sahip ve 6 kulvarlı atletizm pisti bulunan çok amaçlı bir stadyumun Kırşehir'e kazandırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Erkan, yeni stadyumun yalnızca futbol müsabakalarına değil, atletizm başta olmak üzere farklı spor branşlarına da ev sahipliği yapacak şekilde planlandığını kaydetti.

Kırşehir'in spor altyapısı açısından bölgesel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşacağını vurgulayan Erkan, "Kırşehir'in yeni stadyumu herkes için önemli bir imkan sağlayacaktır. Özellikle gençlerin sporla buluşmasının yalnızca sportif başarı değil, sosyal gelişim, disiplin ve sağlıklı bir yaşam kültürü açısından da bu stadyumun stratejik önemi bulunmaktadır. Gençlerimizin sporla iç içe büyüdüğü, yeteneklerini geliştirebildiği ve ulusal uluslararası başarılar elde edebildiği bir altyapıyı oluşturmaktayız." ifadelerini kullandı.

Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Kırşehir Valisi Demiryürek'e ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığına destekleri için teşekkür etti.

İmza törenine, Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı ile ilgili kurum temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
