Kırşehir'e 56 yeni hekim ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Kırşehir'e 56 hekim ataması gerçekleştirildi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı tarafından 124. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında 56 hekim atamasının yapıldığını belirtti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere ilçelerdeki devlet hastaneleri ve İl Sağlık Müdürlüğü birimlerinde hekimlerin görevlerine başlayacağını anlatan Erkan, yapılan atamaların kentte sağlık altyapısını güçlendireceğini kaydetti.

Acil tıp, çocuk sağlığı, göğüs, iç hastalıkları, radyoloji ve tıbbi mikrobiyoloji alanları olmak üzere atananların 6'sının uzman, 50'sinin ise pratisyen hekim olduğunu vurgulayan Erkan, "Kırşehir'in sağlık alanında gelişimi ve ilerlemesi için ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda da Kırşehir'e yapılan hekim atamalarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür ediyoruz. Kırşehir'imize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.