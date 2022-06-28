Kırşehir'den Batı Karadeniz'deki sel bölgesine destek Kırşehir Valiliğince Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere ekip gönderildiği bildirildiValilikten yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinde yaraların sarılmasının amaçlandığı belirtildi. Kırşehir Valiliğince Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere ekip gönderildiği bildirildi Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinde yaraların sarılmasının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, "2 AFAD ekibimiz ve 13 AFAD gönüllümüz çalışmalara destek verecek. Ekipler ve gönüllülerimiz Kastamonu ve Bartın'a hareket etti. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ekiplerimize görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. AA / Serkan Güner - Güncel Batı Karadeniz Kırşehir AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırşehir'den Batı Karadeniz'deki sel bölgesine destek - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.