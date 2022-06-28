Kırşehir'den Batı Karadeniz'deki sel bölgesine destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'den Batı Karadeniz'deki sel bölgesine destek

AA - Serkan Güner - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'den Batı Karadeniz'deki sel bölgesine destek

Kırşehir Valiliğince Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere ekip gönderildiği bildirildiValilikten yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinde yaraların sarılmasının amaçlandığı belirtildi.

Kırşehir Valiliğince Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere ekip gönderildiği bildirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinde yaraların sarılmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "2 AFAD ekibimiz ve 13 AFAD gönüllümüz çalışmalara destek verecek. Ekipler ve gönüllülerimiz Kastamonu ve Bartın'a hareket etti. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ekiplerimize görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Serkan Güner - Güncel

Batı Karadeniz Kırşehir AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title