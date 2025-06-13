Kırşehir'den AhiBot: Ziyaretçileri Karşılayan Rehber Robot

Kırşehirli öğrencilerden mihmandar robot: 'AhiBot' okula gelenleri karşılıyor

Bu robot ahi selamıyla karşılıyor, yol tarif ediyor

KIRŞEHİR - Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 4 öğretmen ve 7 öğrencinin geliştirdiği 'AhiBot' isimli robot; okula gelen ziyaretçilere rehberlik ediyor. Yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından tamamlanan robot, gelen misafirleri karşılayarak gitmek istedikleri bölümlere kadar eşlik ediyor.

Okulun girişinde yer alan ve ziyaretçileri 'Ahi selamı' ile karşılayan robot; sesli şekilde yönlendirme yapabiliyor. Robot, görevini tamamladıktan sonra başlangıç noktasına geri dönüyor. Okul Müdürü Hakan Vahaboğlu, AhiBot'un hem teknolojiyi hem de Ahilik kültürünü yansıttığını belirterek; "Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize imkan verildiğinde neler başarabileceklerini göstermek istedik. AhiBot, gelenekle teknolojiyi birleştiren özel bir tasarım oldu. 6 aylık meşakkatli bir çalışmanın eseri oldu. Eksik noktalar tamamlandı. Bu robot bir demo oldu geliştirilerek her şeye adapte edilebilir" dedi.

"İnsan boyutunda, hareketli bir sistem kurduk"

Okul öğrencilerinden Muhammed Sait Aslan ise, robotun insan boyutlarında tasarlandığını ve birçok kez değişikliğe uğradığını söyledi. Aslan açıklamasında; "2025 Yılı yapay zeka ve otomasyon teknolojileri hayatımıza entegre oldu. İdareci ve öğretmenlerimizle amacımız öğrencilere imkan verildiğinde neler yapılabileceğini göstermek oldu. Geliştirildiğinde her alanda kullanılabilir" diye konuştu. Makine Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Mert Miraç Oluk da tasarım aşamasında bilgisayar üzerinde defalarca deneme yaptıklarını ancak yılmadıklarını belirtti.

Öğrenciler 3D yazıcı ve CNC tezgahlarla üretim yaptı. Robot; kol ve boyun parçalarını 3D yazıcıyla, gövde parçalarını ise büküm tezgahlarında yapıldı. Robotun çizgi izleme sistemini farklı hız ve yönlerde çalışabilecek şekilde programlandı.