Kırşehir'den AhiBot: Ziyaretçileri Karşılayan Rehber Robot

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen 'AhiBot', okula gelen ziyaretçileri karşılayarak yönlendirme yapabiliyor. Robot, Ahilik kültürü ile teknolojiyi birleştirerek gelen misafirlere rehberlik ediyor.

Kırşehirli öğrencilerden mihmandar robot: 'AhiBot' okula gelenleri karşılıyor

Bu robot ahi selamıyla karşılıyor, yol tarif ediyor

KIRŞEHİR - Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 4 öğretmen ve 7 öğrencinin geliştirdiği 'AhiBot' isimli robot; okula gelen ziyaretçilere rehberlik ediyor. Yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından tamamlanan robot, gelen misafirleri karşılayarak gitmek istedikleri bölümlere kadar eşlik ediyor.

Okulun girişinde yer alan ve ziyaretçileri 'Ahi selamı' ile karşılayan robot; sesli şekilde yönlendirme yapabiliyor. Robot, görevini tamamladıktan sonra başlangıç noktasına geri dönüyor. Okul Müdürü Hakan Vahaboğlu, AhiBot'un hem teknolojiyi hem de Ahilik kültürünü yansıttığını belirterek; "Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize imkan verildiğinde neler başarabileceklerini göstermek istedik. AhiBot, gelenekle teknolojiyi birleştiren özel bir tasarım oldu. 6 aylık meşakkatli bir çalışmanın eseri oldu. Eksik noktalar tamamlandı. Bu robot bir demo oldu geliştirilerek her şeye adapte edilebilir" dedi.

"İnsan boyutunda, hareketli bir sistem kurduk"

Okul öğrencilerinden Muhammed Sait Aslan ise, robotun insan boyutlarında tasarlandığını ve birçok kez değişikliğe uğradığını söyledi. Aslan açıklamasında; "2025 Yılı yapay zeka ve otomasyon teknolojileri hayatımıza entegre oldu. İdareci ve öğretmenlerimizle amacımız öğrencilere imkan verildiğinde neler yapılabileceğini göstermek oldu. Geliştirildiğinde her alanda kullanılabilir" diye konuştu. Makine Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Mert Miraç Oluk da tasarım aşamasında bilgisayar üzerinde defalarca deneme yaptıklarını ancak yılmadıklarını belirtti.

Öğrenciler 3D yazıcı ve CNC tezgahlarla üretim yaptı. Robot; kol ve boyun parçalarını 3D yazıcıyla, gövde parçalarını ise büküm tezgahlarında yapıldı. Robotun çizgi izleme sistemini farklı hız ve yönlerde çalışabilecek şekilde programlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Güncel
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı

İran'a yönelik saldırı sonrası Hamas'tan İslam ümmetine tarihi çağrı
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 'Esencılıs' sorusuna tepki

İstanbul Emniyet Müdürü'nden "Esencılıs" sorusuna tepki
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı

Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin hedefini anlattı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.