Kırşehir'deki Yangında Zarar Gören İş Yerleri Sahipleriyle Buluştu

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, bir iş hanında çıkan yangında kullanılmaz hale gelen iş yerlerinin sahipleriyle buluştu. Öztürk, esnafa destek olacaklarını ve benzer felaketlerin yaşanmaması için tedbirlerin alınacağını belirtti.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, bir iş hanında çıkan yangında kullanılmaz hale gelen iş yerlerinin sahipleriyle buluştu.

KESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuşdilli Mahallesi'nde Dedeli İş Hanı'nda çıkan yangının ardından iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret eden Öztürk, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İş yerlerinin yeniden kullanılır hale getirilmesi için birlik olarak destek çalışma yaptıklarını vurgulayan Öztürk, "Ekmek tekneleri zarar gören esnafımız için gereken desteğin verileceğinden şüphemiz yok. Biz de elimizden gelen desteği göstererek dayanışma içinde esnafımızın yaralarını saracağız. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Bundan sonraki süreçte de böyle felaketlerin yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınacağını umuyorum. Esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

29 Temmuz'da çıkan yangında aralarında terzi, yüncü, ambar, yorgancı, berber ve anahtarcıların da olduğu 9 iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.