Kırşehir'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kent merkezine bağlı Dedeli köyünde 17 Aralık'ta iki ikamete pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan V.U. (58), 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Köyde, 17 Aralık'ta iki ikamete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açılmış, 1'i ağır 3 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgisi olduğu iddia edilen Ö.G. ve D.U. gözaltına alınmıştı.