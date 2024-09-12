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Kırşehir'deki Okul Kantinleri Denetlendi

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Kırşehir'de okul bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı ve yemekhane gibi gıda işletmelerinde denetim yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, denetimlerin amacının öğrencilerin güvenilir gıdaya hijyenik ortamda ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Kırşehir'de okul bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı ve yemekhane gibi gıda işletmelerinde denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yaptığı yazılı açıklamada, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla okullardaki kantin ve yemekhaneleri kontrol ettiklerini belirtti.

Gıda ve Yem Şubesi personelinin işletme hijyeni, alet, ekipman ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ettiğini aktaran İlmeç, öğrencilerin güvenilir gıdaya hijyenik ortamda ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

İlmeç, tarihi geçmiş ürünler, sağlıklı olmayan koşullarda satışı yapılan yiyecekler görüldüğü takdirde idari para cezası uyguladıklarını vurgulayarak, öğrenci ve velilerin karşılaştıkları olumsuzlukları "Alo Gıda 174" hattına bildirebileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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