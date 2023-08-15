Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesinde Hububat Verimi Arttı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Malya Tarım İşletmesinde, yeterli ve düzenli yağışların etkisiyle hububat verimi büyük ölçüde arttı. Bu yıl dekardan alınan verimde yüzde 100'ün üstünde bir artış yaşandı ve 27 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı 4. büyük işletme olarak Kırşehir'de faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesinde, yeterli ve düzenli yağışların etkisiyle hububat verimi büyük ölçüde arttı.

Boztepe ilçesinde kurulduğu 1942 yılından bu yana Kırşehir ve çevresinde yeni üretim tekniklerinin kullanılarak tarımın gelişmesine katkı sağlayan Malya Tarım İşletmesinde, bu yıl hububatta dekardan alınan verimdeki artış yüzleri güldürdü.

Malya Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Gezer, AA muhabirine, işletmenin arazi büyüklüğünün 218 bin 828 dekar olduğunu ve bu alanın yaklaşık 157 bin dekarında bitkisel üretim yapıldığını söyledi.

Bölgede karasal iklimin hakim olduğunu ve kuru tarım sisteminin uygulandığını dile getiren Gezer, bu nedenle 157 bin dekarın yaklaşık 70 bininin nadasa bırakıldığını, geri kalanın önemli kısmında ise hububat üretimi yapıldığını belirtti.

Gezer, yaklaşık 42 bin dekarda "Bayraktar 2000", "Bezostaja 1" ve "ES 26" çeşidi buğday, 18 bin dekarda "Tarım 92" ve "Burak Bey" çeşidi arpa, 9 bin dekarda korunga ve 1800 dekarda da Macar fiği üretimi yapıldığını ifade etti.

27 bin ton rekolte bekleniyor

Yaklaşık 20 biçerdöver ve 12 kamyonla temmuz ayı sonunda başlanan hububat hasadının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Gezer, şunları kaydetti:

"2023 yılında yağışların yeterli ve düzenli olması verime büyük katkı sağladı. Geçmiş yıllarda hububatta verim ortalaması dekarda 200-240 kilogram iken, 2023 yılında yağışların yeterli ve düzenli olmasının yanı sıra üretim sürecindeki diğer tedbirleri zamanında ve eksiksiz uygulamamız sonucunda dekarda yaklaşık 400-450 kilogram verim alıyoruz. Dolayısıyla hububatta (buğday ve arpa) yüzde 100'ün üstünde bir verim artışı olduğunu görüyoruz. Geçen yılki üretimimiz 11 bin ton iken, 2023 yılında 27 bin ton rekolte bekliyoruz."

Gezer, hasat sonucu yaklaşık 10 bin ton buğday, 5 bin ton arpa, 500 ton korunganın, yerli çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla tohumluk hazırlama tesislerinde paketlenerek TİGEM bayileri aracılığıyla çiftçilere tohumluk olarak ulaştırılacağını sözlerine ekledi.