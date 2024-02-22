Kırşehir'deki Kur'an Kursu Öğrencileri Gazzeli Çocuklara Yardım Etti

Kırşehir'de Kur'an kursunun 4-6 grubu öğrencileri, harçlıkları ve oyuncaklarıyla Gazzeli çocuklara destek oldu.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftülüğe bağlı Hacı Narin İhsan Yeşilli Kur'an Kursu'nun 4-6 yaş grubu öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlileriyle bir araya geldi.

Minikler, Kur'an kursuna gelen TDV görevlilerine harçlıklarının olduğu kumbaralarını ve kendi hazırladıkları oyuncakları teslim etti.

İl Müftüsü ve TDV Kırşehir Şube Başkanı Mustafa Tekin, Filistin ve Gazze halkı için yardım seferberliğine miniklerin de katılmasından duyduğunu memnuniyeti aktardı.

Kendileri minik, yürekleri kocaman olan çocuklara teşekkür eden Tekin, "Minik öğrencilerimiz, biriktirdikleri harçlıklarını mazlum ve mağdur Filistin ve Gazze'de İsrail saldırılarına hedef olan yaşıtlarına gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Bu güzel davranışlarından dolayı hepsini gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.