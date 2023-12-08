Kırşehir'de Zimmet Skandalı: 3 Belediye Çalışanı Tutuklandı
Kırşehir Belediyesi'nde zimmete para geçirme ve avans ödeme kaybı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, 4 belediye çalışanından 3'ü tutuklandı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.
Kırşehir'de, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 belediye çalışanından 3'ü tutuklandı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Kırşehir Belediyesinde "zimmete para geçirme" ve "avans ödeme kaybı" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, belediye çalışanları G.Ü, M.A, B.K. ve M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan M.T. savcılıktan serbest bırakıldı, G.Ü, M.A. ve B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.