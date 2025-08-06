Kırşehir'de Yükümlülere İş Makinesi Operatörlüğü Eğitimi Veriliyor

Kırşehir'de yükümlülerin hayata tutunmaları ve topluma adapte olmaları amacıyla yürütülen "Asla Vazgeçme Projesi" kapsamında 16 yükümlüye iş makinesi operatörlüğü eğitimi veriliyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin topluma adapte olurken karşılaştıkları problemlerin başında gelen işsizlik sorununa çözüm üretebilmek ve destek olmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve Petlas işbirliğinde, Kırşehir Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde açılan kursta 16 yükümlüye uzmanlar tarafından simülasyon ve teorik eğitimler veriliyor.

Ardından proje ortağı Petlas'ın arazisinde ve kapalı alanlarında iş makinesi kullanım teknikleri, tozlu ve yağmurlu zamanlarda yapılması gerekenler ile aracın özellikleri ve çevre kontrolü konularında operatörlerden eğitim alan yükümlülerden 60 saatlik kursu başarıyla tamamlayanlara sertifika ve operatörlük belgeleri verilecek.

"İş bulmalarında yardımcı olmaya çalışacağız"

Kırşehir Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Eren, AA muhabirine, denetimli serbestliğin, yükümlülerin topluma kazandırılmaları sürecindeki çeşitli hizmet ve programlar üzerine alternatif bir ceza infaz sistemi olduğunu söyledi.

Yükümlülerin topluma adapte olmaları, ekonomiye ve sosyal hayata daha hızlı katılımları amacıyla sürekli çalışma yaptıklarını belirten Eren, bu kapsamda "Asla Vazgeçme Projesi"ni hazırladıklarını ifade etti.

Kursta başarılı olanlara sertifikalarını ve operatörlük belgelerini vereceklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

"Amacımız yükümlülerimizin bir meslek sahibi olabilmeleri için eğitim almalarını sağlamak. Sertifika alan kursiyerlerimizin toplumda bir meslek sahibi olabilmelerinin önündeki engeller de kalkmış olacak. Bu şekilde iş bulmaları da daha kolay olacak. Hem ailelerine hem de kendilerine fayda sağlayacaklar. Kurs sonunda başarılı olanlara iş kurmalarında Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz olarak elimizden gelen yardımı göstereceğiz. Gerek koruma kurullarımız aracılığıyla gerekse özel sektör aracılığıyla iş bulmalarında yardımcı olmaya çalışacağız."

"Operatöre talep fazla"

Badem Pınarı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Selim Erbaş ise kursa 16 kursiyerin katıldığını söyledi.

Eğitimlerin devam ettiğini anlatan Erbaş, "Burada 54 saat teorik ve simülasyon, ardından 6 saatlik uygulama eğitimlerimiz var. Yükümlüler, kepçenin nasıl kullanılacağını, kazma, küreme, düzeltme gibi işlerle ilgili eğitimlerini aldılar. Sonunda operatörlük belgesi alacaklar. Operatör olarak aracı kullanmaya hak kazanacaklar. Bu kursların en büyük avantajı, ülkemizde kepçeyle ilgili yani kazıcı-yükleyici aracıyla ilgili istihdam konusunda çok ciddi bir imkan var. Bu alanlarda operatöre talep de fazla. Kursiyerlerimiz kursu bitirdikten sonra iş bulma konusunda sıkıntı yaşamıyorlar. İstihdama yönelik de katkı sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener de ceza infazı sonrasındaki dönemde yükümlülere meslek edindirme faaliyetlerinin önemine değindi.

Hem suça karışan vatandaşların ıslahını hem de topluma uyum süreçlerini kısaltmayı, denetim yükümlüsü bireylerin tekrar suça karışmasını engellemeyi amaçladıklarını vurgulayan Ener, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün sosyal market, açılan kurslar, sanatsal faaliyetler, kamuya yararlı işlerde çalışma gibi birçok alanda hizmet verdiğini de söyledi.