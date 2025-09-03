Kırşehir'de Yükümlüler Okul Bakımına Katkı Sağladı

Kırşehir'de yükümlüler, 8 okulun bakım, onarım ve boyasını yaparak, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırladı.

Kırşehir Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki 13 yükümlü için sentetik boya kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticilerden ders alan yükümlüler, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul binalarında çalışma yürüttü.

Yükümlüler, kent merkezi ile ilçelerde bulunan 8 okulun, boya, badana, bakım ve temizlik çalışmasını yaptı.

Mesleki gelişimlerine katkıda bulunulan kurs ile kamuya faydalı işlerde çalışan yükümlülerin topluma kazandırılması amaçlanıyor.

Kırşehir'de geçen yıl da 5 okulda bakım çalışması yapılmıştı.