Haberler

Kırşehir'de Yükümlüler Okul Bakımına Katkı Sağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de, denetimli serbestlikteki yükümlüler, 8 okulun bakım, onarım ve boyama işlerini tamamlayarak yeni eğitim dönemine hazırlık yaptılar. Bu çalışmalar, mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Kırşehir'de yükümlüler, 8 okulun bakım, onarım ve boyasını yaparak, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırladı.

Kırşehir Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki 13 yükümlü için sentetik boya kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki usta öğreticilerden ders alan yükümlüler, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul binalarında çalışma yürüttü.

Yükümlüler, kent merkezi ile ilçelerde bulunan 8 okulun, boya, badana, bakım ve temizlik çalışmasını yaptı.

Mesleki gelişimlerine katkıda bulunulan kurs ile kamuya faydalı işlerde çalışan yükümlülerin topluma kazandırılması amaçlanıyor.

Kırşehir'de geçen yıl da 5 okulda bakım çalışması yapılmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Türkiye'nin giyim devi 450 kişiyi işten çıkardı: Boş damacana gibi kapıya koyulduk

Türkiye'nin giyim devi 450 kişiyi işten çıkardı, ortalık fena karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.