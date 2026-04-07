Kırşehir'de otobüs bagajında 70,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Kırşehir'de yapılan kontrolde bir yolcu otobüsünün bagajında 70,5 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent girişindeki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, aramada, aracın bagaj kısmında 70,5 kilogram faturasız ve bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.S. ve Z.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner
