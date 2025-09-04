Kırşehir'de Yolcu Otobüsünde Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Kırşehir'de Adıyaman'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde 42 kilogram kaçak tütün bulundu. Bir yolcu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı tütün ticareti ve yetki belgesiz satışların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Adıyaman'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü kent girişinde durdurdu.
Otobüs bagajındaki aramada dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, valizlerden birinde 42 kilogram satışa hazır kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.
İstanbul'a faturasız ve bandrolsüz tütün götürdüğü belirlenen yolcu M.A. (37) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
