Kırşehir'de Yolcu Otobüsünde 230 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir'de Yolcu Otobüsünde 230 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Kırşehir'de, yolcu otobüsünde yapılan bir operasyonda 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 35 yaşındaki bir yolcu gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı tütün ticareti ve yetki belgesiz satışların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Adıyaman'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünü Kurugöl köyü yol kavşağında durdurdu.

Otobüsün bagajında yapılan aramada, valiz ve çuvallar içinde 230 kilogram satışa hazır kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara'ya faturasız ve bandrolsüz tütün götürdüğü belirlenen yolcu V.G. (35) gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

