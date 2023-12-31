Kırşehir'de Yılbaşı Tedbirleri Alındı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı öncesi ve gecesinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla sorumluluk bölgesinde ek tedbirler aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce halkın kalabalık olduğu cadde, kavşak ve sokaklarda sabit ve yaya devriye ekipleri görevlendirildi.

Kent Park ve Cacabey Meydanı'nda devriye görevi yapılırken, Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddelerinde trafik ve asayiş ekiplerince şok uygulama gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, trafik ekipleri de kentin giriş çıkış noktalarıyla yoğunluk yaşanan bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ek tedbirlerin yılbaşı gecesinin yanı sıra, yeni yılın ilk gününde de süreceği öğrenildi.