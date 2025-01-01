Kırşehir'de Yılbaşı Kontrollerinde Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Kırşehir'de polis ekiplerinin yılbaşı kapsamında yaptıkları yol uygulamasında sentetik ecza ve kaçak alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi kent genelinde farklı noktalarda yol uygulaması yaptı.

Yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği "Çine" ile gerçekleştirilen aramada, 56 sentetik ecza bulundu.

Farklı bir noktada hafif ticari araçta yapılan aramada ise plastik şişelerde satışa hazır şekilde paketlenmiş 15 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Araçların sürücüleri İ.K. ve İ.U. hakkında adli tahkikat başlatıldı.