Kırşehir'de Yeni Üniversite Öğrencilerine Destek

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Cacabey Gençlik Merkezi temsilcileri, üniversite eğitimi için kente gelen öğrenciler ile ailelerini otogarda karşılıyor.

Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde açılan stantlarda üniversite eğitimi için kente ilk kez gelen misafirleri bilgilendiren görevliler, kalacakları yurtlarla ilgili bilgi veriyor.

Kentin tarihi, kültürel ve sosyal alanları ile ulaşım ve konaklama imkanları konusunda da bilgilendirilen öğrenciler, servis araçlarıyla yurtlarına ulaştırılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla hareketlilik yaşadıklarını ve şehre çok sayıda öğrencinin geldiğini ifade etti.

Terminalde kurdukları stant ile yeni gelen öğrencilere şehri tanıttıklarını belirten Çakmakçı, öğrencilerin yabancılık hissetmemelerini amaçladıklarını söyledi.

Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayan Çakmakçı, herhangi bir sorunda öğrencilerin kendilerine ulaşabileceklerini dile getirdi.