Kırşehir'de Yeni Destekleme Modeli ile Tarımda Dönüşüm Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl uygulamaya konulan tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli kapsamında Kırşehir'de tohumlar toprakla buluştu.

Bu doğrultuda Kırşehir'de arpa, aspir, buğday, dane mısır, mercimek, nohut, patates ve yağlık ayçiçeği yeni üretim planlaması kapsamına alındı.

Merkeze bağlı Sıdıklı İkizağıl köyünde tohum ekimine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, AA muhabirine, planlı üretim ve yeni destekleme modeliyle tarımda yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Bakanlığın bu konuda uzun süredir çalıştığını aktaran İlmeç, "Üretim planlaması ve yeni destekleme modelinin ilk tohumları ekiliyor. Yeni model ve planlı üretim de bir anlamda toprakla buluşturulmuş oldu. Çiftçimiz ilk defa ekeceği üründen ne kadar destek alacağını daha ekmeye başlamadan, arazisini işlemeden önce öğrenmiş oldu. Hangi üründen ne alacağını biliyor durumda. Daha önceki yıllarda ayni olarak ödenen desteklemeler yeni modelle nakdi olarak çiftçimizin hesabına yatırılacak." diye konuştu.

Dekara 634 liralık katkı

İlmeç, yeni modelin 13 ürün içerdiğini, Kırşehir'de ise sistemin içerisine dahil olan 8 ürün bulunduğunu belirterek, ayrıca çiftçinin sertifikalı tohum katkısı da alabileceğini dile getirdi.

Boztepe ve Mucur ilçelerindeki çiftçilerin su kısıtı olan bölgeleri için sağlanan destekten faydalanacağını da dile getiren İlmeç, şöyle konuştu:

"Yeni destekleme modelinde özellikle temel desteklerimizde çiftçimizin üretimde kullanmış olduğu mazotun yüzde 50'si, gübrenin de yüzde 25'i baz alınarak belirlenmiş olan bir birim fiyat var. Bu da dekara 317 liralık tutara denk geliyor. Planlamaya uygun ürün eken çiftçimize de artı olarak planlama desteği sağlanmakta. Çiftçimiz belirlenen ürünlerden birini ektiği takdirde 317 lira destek daha alarak toplam dekara 634 liralık hem temel destek hem de üretim planlaması desteği almış olacak."

"Devletimizin yanımızda olduğunu biliyoruz"

Üreticilerden İbrahim Solak ise "Geçen yıl 350 dönümde ekim yaptık. Bu yıl ise 850 dönüm arpa, buğday, mısır, ay çekirdeği ekiyoruz. 850 dönüm ekimi yaklaşık 20 günde bitiriyoruz. Bundan önceki ekimlerde devletin verdiği desteklerden tam bilgimiz yoktu. Şimdi gelecek yılının desteklerini bildiğimiz için hem ekim alanını artırdık hem de devletimizin yanımızda olduğunu biliyoruz. Devletimizin verdiği desteklerle hem ben hem de tüm çiftçilerimiz daha iyi ekim yapacak." diye konuştu.

Çiftçi Sinan Purcu da 1000 dönüme yakın alanda tahıl ürünleri ektiğini ve devletin desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Yeni destekleme planlamasının çiftçiye katkı vereceğini aktaran Purcu, "Bu tür destekler olduğu sürece çiftçi gübresini hakkıyla atacak çünkü devlet verime destek veriyor. Dekardan verimi arttırmak için elinden gelen gayreti gösterecek ilaçlama, gübreleme hepsini zamanında yapacak. Tabii ki devletimizin bu desteği verimi de illaki arttıracaktır." ifadesini kullandı.