Üye Girişi
Haberler
Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
Ayhan Bora Kaplan: Bürokratlara ve devlet büyüklerine iftira atmamı istediler

Ayhan Bora Kaplan'dan ortalığı karıştıracak suçlama: O isimlere iftira atmamı istediler

Kırşehir'de Yeni Destekleme Modeli ile Tarımda Dönüşüm Başladı

Kırşehir'de Yeni Destekleme Modeli ile Tarımda Dönüşüm Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu yeni tarımsal üretim planlaması kapsamında Kırşehir'de tohum ekimine başlandı. Çiftçiler, belirlenen ürünlerden elde edeceği destekleri öğrenerek ekim yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl uygulamaya konulan tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli kapsamında Kırşehir'de tohumlar toprakla buluştu.

Bu doğrultuda Kırşehir'de arpa, aspir, buğday, dane mısır, mercimek, nohut, patates ve yağlık ayçiçeği yeni üretim planlaması kapsamına alındı.

Merkeze bağlı Sıdıklı İkizağıl köyünde tohum ekimine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, AA muhabirine, planlı üretim ve yeni destekleme modeliyle tarımda yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Bakanlığın bu konuda uzun süredir çalıştığını aktaran İlmeç, "Üretim planlaması ve yeni destekleme modelinin ilk tohumları ekiliyor. Yeni model ve planlı üretim de bir anlamda toprakla buluşturulmuş oldu. Çiftçimiz ilk defa ekeceği üründen ne kadar destek alacağını daha ekmeye başlamadan, arazisini işlemeden önce öğrenmiş oldu. Hangi üründen ne alacağını biliyor durumda. Daha önceki yıllarda ayni olarak ödenen desteklemeler yeni modelle nakdi olarak çiftçimizin hesabına yatırılacak." diye konuştu.

Dekara 634 liralık katkı

İlmeç, yeni modelin 13 ürün içerdiğini, Kırşehir'de ise sistemin içerisine dahil olan 8 ürün bulunduğunu belirterek, ayrıca çiftçinin sertifikalı tohum katkısı da alabileceğini dile getirdi.

Boztepe ve Mucur ilçelerindeki çiftçilerin su kısıtı olan bölgeleri için sağlanan destekten faydalanacağını da dile getiren İlmeç, şöyle konuştu:

"Yeni destekleme modelinde özellikle temel desteklerimizde çiftçimizin üretimde kullanmış olduğu mazotun yüzde 50'si, gübrenin de yüzde 25'i baz alınarak belirlenmiş olan bir birim fiyat var. Bu da dekara 317 liralık tutara denk geliyor. Planlamaya uygun ürün eken çiftçimize de artı olarak planlama desteği sağlanmakta. Çiftçimiz belirlenen ürünlerden birini ektiği takdirde 317 lira destek daha alarak toplam dekara 634 liralık hem temel destek hem de üretim planlaması desteği almış olacak."

"Devletimizin yanımızda olduğunu biliyoruz"

Üreticilerden İbrahim Solak ise "Geçen yıl 350 dönümde ekim yaptık. Bu yıl ise 850 dönüm arpa, buğday, mısır, ay çekirdeği ekiyoruz. 850 dönüm ekimi yaklaşık 20 günde bitiriyoruz. Bundan önceki ekimlerde devletin verdiği desteklerden tam bilgimiz yoktu. Şimdi gelecek yılının desteklerini bildiğimiz için hem ekim alanını artırdık hem de devletimizin yanımızda olduğunu biliyoruz. Devletimizin verdiği desteklerle hem ben hem de tüm çiftçilerimiz daha iyi ekim yapacak." diye konuştu.

Çiftçi Sinan Purcu da 1000 dönüme yakın alanda tahıl ürünleri ektiğini ve devletin desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Yeni destekleme planlamasının çiftçiye katkı vereceğini aktaran Purcu, "Bu tür destekler olduğu sürece çiftçi gübresini hakkıyla atacak çünkü devlet verime destek veriyor. Dekardan verimi arttırmak için elinden gelen gayreti gösterecek ilaçlama, gübreleme hepsini zamanında yapacak. Tabii ki devletimizin bu desteği verimi de illaki arttıracaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
img

İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu özür diledi
img

TOKİ arsa satışına başlıyor
img

Tepki gösterdiği çim uzunluğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli? Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Kasım günün maçları nereden izlenir? Yemekteyiz Emirhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emirhan Bey kaç yaşında, nereli? Emirhan - Menekşe evli mi? Yemekteyiz Menekşe kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Menekşe Hanım kaç yaşında, nereli? Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi, kimlerin borcu silinecek? Yemekteyiz Zişan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zişan Hanım kaç yaşında, nereli? 26 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Koç, Balık, Başak burcu yorumu! 26 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.