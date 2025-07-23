Kırşehir'de 'Yaşam Tüneli' Uygulaması ile Sürücülere Trafik Eğitimi

Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir bölümünde Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan "Yaşam Tüneli"nde sürücülere bilgi veriliyor.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Akpınar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Mucur-Hacıbektaş yol kavşağında bulunan "Yaşam Tüneli" çadırlarında kazaların önlenmesi amacıyla sürücülere trafik kurallarını anlatıyor.

Trafik ekiplerinin "Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi" sloganıyla hareket ettikleri uygulama kapsamında, sıcak havaya rağmen yolculuk eden sürücüler durduruluyor ve çadıra davet ediliyor. Burada soğuk su, limonata ikram edilen sürücü ve yolcular, polislerce trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor.

Çadırda oluşturulan sinevizyon ekranında, trafik ekiplerince sürücülere trafik kuralları videolar aracılığıyla izletiliyor. Sürücülere güneşin en çok etkilediği saatlerde trafiğe çıkmamaları veya daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan trafik ekipleri, emniyet kemerinin önemi, cep telefonu kullanımı, hız kuralları konularında da bilgi veriyor.