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Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

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Kırşehir'de yapılan operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 42 fişek ve tarihi eser niteliğinde kılıç ele geçirildi.

Kırşehir'de yasa dışı silah ticareti operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin kent merkezinde 4 adrese düzenlediği operasyonda, müstakil bir evin bodrumunda talaş ve kömür torbalarının içinde 3 ruhsatsız tabanca, 42 fişek ve tarihi eser niteliğinde kılıç ele geçirildi.

Yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla şüpheliler O.K, H.Ş, R.F.Ö. ve F.B.B. yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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