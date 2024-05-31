Kırşehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Tutuklama

Kırşehir merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ile haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir, İstanbul ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ile haksız kazanç sağladıkları öne sürülen E.C.Ç, O.A, D.K, F.U, B.Y. ve R.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesine sevk edilen zanlılardan E.C.Ç, O.A, D.K. ve F.U. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, sahte ve çalıntı sosyal medya hesaplarından "garanti kupon" paylaşımıyla vatandaşları kendi yönettikleri yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdikleri, "kazandınız" bahanesiyle tutarın mağdurların hesaplarına gönderilebilmesi için vergi, masraf gideri adı altında para talebinde bulundukları belirlendi.

Ayrıca zanlıların banka hesaplarında 15 milyon liradan fazla işlem hacmi tespit edildi.