Haberler

Kırşehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Kırşehir merkezli 3 ilde gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, 16 milyon TL'lik para akışı belirlendi. Operasyonda ele geçirilenler arasında ruhsatsız silah da bulunuyor.

KIRŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 16 milyon TL'lik para akışı olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kırşehir merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Ç., A.A. ve İ.K. yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 6 cep telefonu, 4 sim kart, monitörlü bilgisayar, SSD harddisk, 3 laptop, flash bellek, akıllı saat, ruhsatsız tabanca ve 26 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 16 milyon TL'lik para akışı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.Ç. serbest bırakılırken, A.A. ve İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
