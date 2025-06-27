Kırşehir'de Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir merkezli 2 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edilen E.A.L, Z.Y.U, B.G, A.U, K.A. ve B.N, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uzun süre teknik ve fiziki takibe alınan adrese dün operasyon düzenlemiş, yurt dışı bağlantıları olan ve kısa süre önce kente geldiği belirlenen E.A.L. ile Z.Y.U, B.G. ve A.U. yakalanmıştı.

Çete üyeleri olduğu öne sürülen K.A. ve B.N. ise Kayseri'de yakalanmış, adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kayseri ve Sivas'tan gelen şüphelilerin, Kırşehir'deki çete üyesiyle bir araya geldikleri evde yasa dışı bahis faaliyetini gerçekleştirdikleri, polisin dikkatini çekmemek için de ihtiyaçlarını kurye aracılığıyla karşıladıkları belirlenmişti.