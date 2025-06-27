Kırşehir'de Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir'de Yasa Dışı Bahis Çetesine Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir merkezli yapılan operasyonda 6 şüpheli, yasa dışı bahis çetesi üyesi olarak tutuklandı. Operasyonda, çete üyelerinin yurt dışı bağlantıları olduğu ve dikkat çekmemek için kuryeler aracılığıyla faaliyetlerini sürdürdükleri belirlendi.

Kırşehir merkezli 2 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edilen E.A.L, Z.Y.U, B.G, A.U, K.A. ve B.N, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uzun süre teknik ve fiziki takibe alınan adrese dün operasyon düzenlemiş, yurt dışı bağlantıları olan ve kısa süre önce kente geldiği belirlenen E.A.L. ile Z.Y.U, B.G. ve A.U. yakalanmıştı.

Çete üyeleri olduğu öne sürülen K.A. ve B.N. ise Kayseri'de yakalanmış, adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Kayseri ve Sivas'tan gelen şüphelilerin, Kırşehir'deki çete üyesiyle bir araya geldikleri evde yasa dışı bahis faaliyetini gerçekleştirdikleri, polisin dikkatini çekmemek için de ihtiyaçlarını kurye aracılığıyla karşıladıkları belirlenmişti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
9 kişiyi parçalara ayıran 'Twitter katili' idam edildi

9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
10 gün önce takımın başına hoca yaptılar 8 gün sonra kovdular

10 gün önce takımın başına hoca yaptılar 8 gün sonra kovdular
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı

Kamerayı kapattığını sanan ünlü isim hüngür hüngür ağladı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

"Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek"
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.