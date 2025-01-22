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Kırşehir'de Yarıyıl Tatili Umre Uğurlama Programı Düzenlendi

Kırşehir'de Yarıyıl Tatili Umre Uğurlama Programı Düzenlendi
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Kırşehir'de 52 kişilik öğrenci, veli ve öğretmenlerden oluşan umre kafilesi için uğurlama programı gerçekleştirildi. Program, Kur'an-ı kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Kırşehir'de yarıyıl tatili kapsamında umreye gidecek kafile için uğurlama programı düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cacabey Medresesi ve meydanında umreye gidecek aralarında öğrenci, veli ve öğretmenlerin bulunduğu 52 kişilik kafile için program yapıldı.

Kur'an-ı kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahi dinletisinin ardından dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı umre organizasyonu ile umre yolculuğuna giden 52 kişilik öğrenci, öğretmen ve veliler, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Medine'ye gidecek ve 11 günlük umre programının ardından Türkiye'ye dönecek.

Programa, umrecilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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