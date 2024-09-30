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Kırşehir'de Yaralı Kızıl Şahin ve Leylek Tedavi Altına Alındı

Kırşehir'de Yaralı Kızıl Şahin ve Leylek Tedavi Altına Alındı
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Kırşehir'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin ve leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek tedavi edilmeye alındı. Kuşların iyileşmesinin ardından doğaya bırakılacağı belirtiliyor.

Kırşehir'de yaralı halde bulunan kızıl şahin ve leylek tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından Boztepe ilçesinin Külhüyük köyünde yaralı halde bulunan kızıl şahin ve merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde yaralı bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü koruma ve kontrol ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen iki kuşa ilk müdahalesi yapıldı.

Kızıl şahin ve leyleğin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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