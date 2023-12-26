Kırşehir'de Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Altına Alındı

Kırşehir'de yol kenarında bulunan yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Kent merkezine bağlı Ecikağıl köyü yakınlarında çalışan karayolları ekipleri, yol kenarında yaralı halde kızıl şahin buldu.

Ekipler, tedavisi için yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Kızıl şahin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.