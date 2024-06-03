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Kırşehir'de yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

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Kırşehir'de Karahıdır köyünde yaralı olarak bulunan kızıl şahin, DKMP Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi ve tedavi altına alındı. Kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı açıklandı.

Kırşehir'de yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından merkeze bağlı Karahıdır köyünde yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen kuşa ilk müdahalesi yapıldı.

Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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