Kırşehir'de yaralı ebabil kuşu ve leylek tedavi edildi - Haberler

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Kırşehir'de yaralı ebabil kuşu ve leylek tedavi edildi

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de yaralı ebabil kuşu ve leylek tedavi edildi

Kırşehir'de, doğada yaralı olarak bulunan ebabil kuşu ve leylek tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, doğada yaralı olarak bulunan ebabil kuşu ve leylek tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kent merkezine yakın arazide yaralı halde ebabil kuşu bulan kişi, hayvanı İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine teslim etti.

Bir kişi de Kervansaray bölgesinde yaralı bulduğu leyleği Doğa Koruma ve Mili Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğüne getirdi.

Ekiplerin girişimleriyle Kırşehir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen yaralı ebabil kuşu ve leylek, doğal ortamına salındı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, HAYDİ, Güncel, Haberler

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