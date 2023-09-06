Kırşehir'de yaralı balıkçıl doğaya salındı
Kırşehir-Kaman kara yolunda yaralı ve bitkin halde bulunan balıkçıl, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edildi ve Kızılırmak yakınlarında doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kırşehir'de, doğada yaralı halde bulunan balıkçıl tedavi edildi.
Kırşehir-Kaman kara yolunda vatandaşlar yaralı ve bitkin balıkçıl buldu.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınan kuş, Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedaviye alındı.
Tedavisi tamamlanan balıkçıl, Kızılırmak yakınlarında doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel