Kırşehir'de yaralı balıkçıl doğaya salındı

Kırşehir-Kaman kara yolunda yaralı ve bitkin halde bulunan balıkçıl, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edildi ve Kızılırmak yakınlarında doğal yaşam alanına bırakıldı.