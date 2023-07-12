Kırşehir'de Yangın Çıkan Tarlada Traktör Devrildi, Çiftçi Hayatını Kaybetti

KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına müdahale için yola çıkıp, traktörü şarampole devrilen çiftçi Mustafa Baran (55), hayatını kaybetti.

Boztepe ilçesindeki buğday ekili tarlada, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi. Bölgedeki çiftçiler de yangına müdahale etmek için yola çıktı. Bu çiftçilerden biri olan Mustafa Baran'ın kullandığı traktör, yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Baran, hayatını kaybetti. Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan yangın, 2 saat süren müdahale ile söndürüldü. 1000 dönüm alan yanarken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)