Kırşehir'de Uzun Çarşı'daki bıçakçıların mesaisi yoğunlaştı - Haberler

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Kırşehir'de Uzun Çarşı'daki bıçakçıların mesaisi yoğunlaştı

AA - Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir'de Uzun Çarşı'daki bıçakçıların mesaisi yoğunlaştı

Kırşehir'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçak ustaları yoğun mesai yapıyor.

Kırşehir'de, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçak ustaları yoğun mesai yapıyor.

Tarihi Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren bıçak ustası Murat İşeri (48) AA muhabirine, işlerin yoğun olduğunu ve bayrama kadar da sürmesini beklediklerini söyledi.

Arife gecesine kadar bileme işine devam edeceklerini anlatan İşeri, "Yoğunluk nedeniyle babam Cemal İşeri de bana yardıma geliyor. 30 seneyi aşkın süredir ben bu işi yapıyorum, babam tabi benden çok daha eski usta. Tarihi Uzun Çarşı'da işimizin başında bıçakları bilemeye devam ediyoruz." dedi.

Bıçak ustası Nurettin Avcı (60) ise tezgahta da bıçak satışı yaptıklarını ancak biletilmeye getirilen bıçak sayısında ciddi yoğunluk olduğunu söyledi.

Bayrama bıçakları yetiştirmeye çalıştıklarını aktaran Avcı, "40 senedir bu işi yapıyorum. Her geçen sene daha fazlalaşıyor işlerimiz. Tarihi Uzun Çarşı'da bayram öncesi vatandaşımızın getirdiği bıçakları bileyip, teslim edeceğiz." diye konuştu.

AA / Serkan Güner - Güncel

Kurban Bayramı Kırşehir Güncel Haberler

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