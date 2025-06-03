Kırşehir'de Uyuşturucu Üretimi İddiasıyla Bir Zanlı Gözaltına Alındı
Kırşehir'de jandarma ekipleri, bahçesinde kenevir yetiştiren bir zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda 40 kök kenevir, 400 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.
Kırşehir'de bahçesinde uyuşturucu üretimi amacıyla kenevir yetiştirdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze yakın bir müstakil eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 40 kök kenevir bitkisi, 400 gram kubar esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan ikamet sahibi H.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel