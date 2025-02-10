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Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 330 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 330 Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Kırşehir'de jandarma ekipleri, bir otomobilde 8 bin 330 sentetik hap ele geçirirken, 1 zanlı gözaltına alındı. Zanlının evinde ayrıca tabanca fişeği ve cep telefonları bulundu.

Kırşehir'de bir otomobilde 8 bin 330 sentetik hap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube müdürlükleri ile Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan Kırşehir'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Karakaya köyü yakınlarındaki uygulama noktasında İ.K'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta 8 bin 330 sentetik hap ele geçirdi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 75 tabanca fişeği ve 6 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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