Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 557 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 557 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 557 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A.A. (24), tutuklandı.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 557 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente getirdikleri uyuşturucu maddeyi satmak isteyenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenleyen ekipler, M.A.A.'nın (24) sırt çantasında yaptığı aramada 557 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı

Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari futbolcuya satıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı

Rolünün etkisinde kalan ünlü oyuncu mekan bastı, haraç istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.